Bocchino (Lega) plaude all'Europeo under 20 di pallavolo maschile in Abruzzo

Esprime compiacimento e soddisfazione Sabrina Bocchino, consigliera regionale e portavoce regionale della Lega per l'approvazione in Consiglio regionale quest'oggi di un emendamento che individua la copertura finanziaria per l'organizzazione del Campionato europeo under 20 di Pallavolo maschile, che, per 10 giorni nel settembre di quest'anno, vedrà impegnate le 12 migliori nazionali continentali.

La decisione assunta dall'Assise regionale, durante una seduta caratterizzata dal feroce ostruzionismo delle opposizioni, di fatto 'blinda la candidatura dell'Abruzzo ribadendo la ferma disponibilità ad organizzare l'evento. Si tratta di un primo passo importante che permette alla macchina organizzativa di mettersi in moto'.

'Con una successiva nota del Consiglio – sottolinea la Bocchino – verranno individuate le due città che ospiteranno sia il round robin che le finali. Anche attraverso lo sforzo del Consiglio regionale, infatti, l'Abruzzo ottiene così di organizzare l'evento interamente, senza spartizioni con altre regioni, di fatto divenendo capitale europea del volley con la presenza dei migliori atleti delle nazionali finaliste che rappresentano già ora alcune delle migliori espressioni della pallavolo europea'.

'Un doveroso ringraziamento va riservato alla FIPAV-Federazione italiana di pallavolo per la opportunità data alla nostra regione il cui Consiglio regionale fin da subito e convintamente si è adoperato per raggiungere questo traguardo importante'.