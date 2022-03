ANGELA MENNA ACCUSA: "IN CONSIGLIO LA MAGGIORANZA NON É IN GRADO DI DARE RISPOSTE"

Ancora una volta la maggioranza ha dato una pessima rappresentazione circa le modalità di interpretazione del concetto di “democrazia”, facendo emergere la volontà di assopire il dibattito, anche nel corso del Consiglio Comunale.

Non ritengo esaustive le risposte fornite dal Vicesindaco relativamente alle modalità di informare i cittadini in riferimento all’impiego dei 10mila euro finanziati dalla Regione Abruzzo e destinati alla manutenzione delle strade e alla riqualificazione urbana (lo stato di abbandono delle strade era già stato sottoposto all’attenzione della Giunta quando ero Vicesindaco, oltre che ad essere evidenziato dalla scrivente in un recente comunicato stampa e a rappresentare il contenuto dell’interrogazione presentata in Consiglio).

Oltretutto, mi preme constatare l’atteggiamento stizzoso del Primo cittadino e del Vicesindaco che non solo hanno svilito pubblicamente il ruolo della comunicazione mediatica, ragione presumibile per la quale oltre 300 persone non ricevono più aggiornamenti sulle notizie di carattere amministrativo e di pubblica utilità da parte del Comune di Monteodorisio attraverso il servizio di informazione WhatsApp, ma non sono nemmeno state fornite risposte approfondite e complete sui punti sui quali ho presentato la mia interrogazione e sulla domanda posta dal Consigliere Galante in riferimento alla nomina della nuova giunta comunale, chiedendo delucidazioni sui motivi per i quali la maggioranza abbia preso le distanze dalla lunga ed articolata lettera scritta dalla sottoscritta a margine dell’ azzeramento della giunta. Così come mi preme evidenziare nei confronti del Sindaco che la sottoscritta non abbia scritto alcun tipo di articolo a NOME PROPRIO sui rispettivi ruoli in giunta a seguito dell’insediamento della lista civica Nuovo Agire.

Anche questa osservazione è passata totalmente inosservata, tant’è che il Sindaco a fine seduta ha ribadito finanche l’articolo 21 comma 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, inerente alla nomina di un capogruppo all’interno del gruppo misto al quale sono confluita con un’identità a sé stante con la denominazione di “Chiarezza per Monteodorisio”, una scelta sulla quale è chiamato a rispondere anche il Consigliere Stefano Moretti, oggi assente in Consiglio e con il quale verrà fornita la comunicazione richiesta in presenza dello stesso.

Nel corso dell’adunanza ho espresso, tuttavia, parere favorevole sia all’approvazione della convenzione tra enti per la gestione associata di progettualità - partecipazione a finanziamenti (in relazione al PNRR e al tema della rigenerazione urbana) in quanto ritengo che la possibilità di intercettare fondi volti allo sviluppo di questo paese sia prioritaria e che non ammetta posizioni contraddittorie che al punto in merito alla mozione sulla crisi in Ucraina-Russia.

Sebbene la seduta del Consiglio sia stata sciolta bruscamente, quasi a simboleggiare inesorabilmente la mancata volontà di approfondire e rispondere in maniera esauriente nei confronti dei cittadini presenti, ci tengo a precisare che il consigliere Della Penna fino allo scorso mese replicava a mezzo stampa in qualità di capogruppo di maggioranza, ma la nomina ufficiale votata all’unanimità dei sottoscriventi risulta datata il 09/03/2022.

Mi chiedo come sia stato possibile aver rappresentato un ruolo che oltre a non rispettare la data indicata, è indice di informazioni fuorvianti nei confronti dei cittadini. Credo che ormai la mia posizione al riguardo sia chiara. La politica, il cui significato etimologico afferisce alla sfera pubblica e comune, non è improvvisazione, non è dilettantismo. Se la visione della maggioranza è totalmente distante da questa considerazione, ne prenderò atto, avendo una posizione, rispetto alla loro, diametralmente opposta, con l’obiettivo di portare avanti le numerose battaglie durante il mio mandato a nome di tutti i cittadini.