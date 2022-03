Sabato 19 marzo nella Sala del Consiglio Comunale di Cupello (CH) in C.so Mazzini, alle ore 18,00, si terrà l’incontro pubblico sul tema “CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE, IL LAVORO, IL TERRITORIO, IL FUTURO”. Interverrà il Segretario generale del Partito Comunista, l’On.le Marco Rizzo che, oltre ad affrontare i temi dell’attualità politica nazionale e internazionale, darà anche l’avvio al processo di costruzione del nuovo Partito Comunista nel vastese, in virtù della necessità di affermare l’unica vera idea sistemica di pace, uguaglianza e giustizia sociale, alla luce di un percorso globalizzante che ha portato ad accumulare la ricchezza di mezzo pianeta nelle mani di una sparuta minoranza.

Interverranno figure rappresentative delle classi sociali del territorio oltre ad Antonio Felice (Segretario Regionale del PC abruzzese) e a Dario Leone (Comitato Centrale del Partito Comunista).