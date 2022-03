Con Tonino Marcello e Fabio Raspa prosegue il nostro cammino per il futuro di San Salvo

È stata ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa l'adesione della lista "Azione Politica" alla coalizione del candidato sindaco Fabio Travaglini.

"Accolgo con gioia l'adesione della lista di Azione Politica alla coalizione che rimarca la decisione presa mesi fa di creare una coalizione aperta e inclusiva in cui le migliori personalità della città si mettessero in gioco per progettare il futuro di San Salvo. Scelta che oggi, con l'ingresso di Tonino Marcello e Fabio Raspa trova ancor più concretezza". Lo afferma il candidato sindaco Fabio Travaglini che sottolinea che base e fulcro della coalizione sono sempre state e continueranno ad essere le idee concrete per rilanciare San Salvo con al centro il benessere dei cittadini.

"Ribadendo quanto ho già affermato dopo l'adesione avvenuta nei giorni scorsi del Partito Socialista e cioè che ogni forza politica, partitica o civica, ha e continuerà ad avere la sua identità, la sua storia e i suoi valori, oggi, con l'ingresso di Tonino e Fabio che ringrazio, prosegue il nostro cammino di costruzione di una nuova storia per San Salvo a beneficio dei cittadini e dello sviluppo e crescita della città", prosegue Fabio Travaglini che nel corso della conferenza stampa ha evidenziato che il percorso finora raggiungo è frutto del dialogo e dell'apertura avuta in questi mesi con tutte le personalità politiche e civiche che si sono riconosciute nel progetto avviato da tempo e che troverà concretezza in quello che sarà il "Manifesto per la città del futuro" che verrà presentato a breve.

"Un manifesto che vedrà al centro quelli che sono i pilastri programmatici della nostra coalizione grazie anche al grande apporto dei cittadini che in questi mesi hanno avanzato proposte segno che a San Salvo qualcosa di importante e decisivo è mancato in questi anni e che hanno trovato piena adesione ed accoglimento in Tonino e Fabio. Il loro apporto sarà determinante a livello di idee e visione della città", prosegue il candidato Fabio Travaglini che specifica che il manifesto, quale impegno con la città e con i cittadini, "andrà dall'attenzione ai quartieri all'inclusione, passando per il lavoro, l'ambiente, il turismo, la cultura e la sicurezza con una apertura reale e concreta al territorio per creare quell'area metropolitana Vasto-San Salvo, necessaria per ridare voce e corpo a questa parte importante dell’Abruzzo".

"Tonino Marcello, Fabio Raspa e la loro lista rappresentano quel valore aggiunto, quell’apporto in più in termini sia di esperienza politica che di visione della città. San Salvo ha bisogno di essere ambiziosa e il progetto politico-amministrativo che stiamo portando avanti mira a questo. Ringrazio - conclude Fabio Travaglini - Tonino e Fabio per le belle parole espresse nei miei confronti e verso la coalizione. Abbiamo tutti un obiettivo comune: amministrare San Salvo per rilanciarla. San Salvo ha molto ancora da dare. Come coalizione continueremo ad essere aperti a quanti abbracciano e sposano il nostro progetto per San Salvo con la volontà piena di apportare nuove idee di crescita e sviluppo della città".