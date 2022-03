LA SETTIMANA DELLA CITTADINANZA A NDD INIZIA CON LA BIODIVERSITA' MARINA

Lunedì 21 marzo gli alunni delle classi quarte del plesso G. Peluzzo della Nuova Direzione Didattica di Vasto hanno dato il via alle attività relative alla "Settimana della Cittadinanza" in compagnia degli alunni delle classi quarte del plesso Incoronata, gli alunni della scuola di Sant'Elia Pianisi e di Pietracatella, tutti collegati on line.

In classe il dott. Orazio Di Stefano e l'esperto Claudio Pracilio, per parlare insieme di biodiversità marina. Gli alunni hanno presentato il lavoro di ricerca svolto sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità del nostro mare. La biodiversità marina rappresenta la varietà di esseri viventi che popolano i mari a livello di specie, di popolazioni e di ecosistemi.

Essa si basa su fragili equilibri: dalla sopravvivenza di una singola specie può dipendere il destino un intero ecosistema. Vivace e costruttiva è stata la partecipazione di tutti gli alunni che hanno posto domande interessanti e riflessioni importanti. Un coro unanime nel dire BASTA ! Salviamo il nostro mare!