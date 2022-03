MENNA: LAVORIAMO PER RENDERE LO STADIO ARAGONA TRA I PIÙ BELLI D’ABRUZZO

Questo pomeriggio il sindaco di Vasto, Francesco Menna, insieme alla giunta ha incontrato i giornalisti, i rappresentanti della Vastese calcio: Luigi Salvatorelli presidente del settore giovanile, Andrea Masciangelo direttore generale, e i tifosi per fare chiarezza sulla vicenda dello Stadio Aragona.

Il primo cittadino ha ricordato durante la conferenza stampa che il Comune di Vasto ha sostenuto tutte le spese per le utenze dello Stadio Aragona.

“Mi auguro - ha evidenziato Menna - che anche altre città facciano lo stesso. Lo stadio comunale è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Diversi interventi di riqualificazione della struttura sportiva sono stati realizzati grazie ai fondi ottenuti dall’assessore regionale allo Sport Silvio Paolucci nel 2017 e 68 mila circa dalla consigliera Sabrina Bocchino. Grazie poi ad un emendamento, presentato dal consigliere regionale Pietro Smargiassi, ed allo stanziamento di 200 mila euro lo stadio Aragona di Vasto sarà rimesso in sicurezza per sportivi e tifosi. Ringrazio la società per il lavoro svolto finora e mi auguro di poter lavorare ancora insieme in questi mesi per avere un impianto sportivo tra i più belli d’Abruzzo”.

“Lo stadio - ha aggiunto l’assessore allo Sport Carlo Della Penna - deve essere un punto di aggregazione, ma prima di tutto deve essere sicuro. Il nostro supporto c’è ed è doveroso per la prima squadra della città”.

Il presidente Luigi Salvatorelli ha ricordato che la società ha lavorato in sordina per un progetto realizzato dall’architetto Enzo di Pasquale che consentirà di avere uno stadio con circa 4900 posti.