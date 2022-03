NON DIMENTICATE GLI ALTRI PRECARI DELLA ASL

Qualche giorno fa su un giornale locale online è stato pubblicato un articolo relativo ai lavoratori della ASL ex dipendenti della cooperativa che gestiva il servizio OSS. Nell'articolo in questione si fa riferimento agli appalti affidati alle cooperative per far fronte al servizio Oss che sono andati in scadenza nel gennaio 2022 e al fatto che a seguito di ciò, per tutelare i lavoratori si è proceduto al passaggio di questi ad un'agenzia interinale con tanto di dimissioni e nuove assunzioni.

In questo articolo si rammenta anche che queste persone a breve vedranno il loro contratto scadere e i vari sindacati si i prodigano per far sì che questi non perdano il loro posto di lavoro.

Ma è bene ricordare ai vari sindacati che, oltre a loro, nella Asl ci sono anche altre persone che da quasi 3 anni stanno lavorando con contratti di somministrazione e che il 31 marzo vedranno scadere il contratto di lavoro e, nessuno spende una parola per loro.

Queste persone da tre anni svolgono il proprio lavoro con dedizione e anche loro come i colleghi ex dipendenti delle delle cooperative hanno fatto il proprio dovere durante la lotta al covid e tuttora continuano a farla....

Anche queste persone hanno fatto sacrifici talvolta saltando anche i riposi per coprire i turni dei colleghi che si erano contagiati.

Quindi qualche parola per noi forse è arrivato il momento di spenderla !!!