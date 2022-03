Proseguono gli incontri nelle scuole per il Progetto della Fondazione BCC “RAF”

Proseguono gli incontri nelle scuole della Valle del Trigno che hanno aderito al Progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno “RAF Ridisegnare l’ambiente ed il futuro”.

Insieme alla mascotte RAF, il colorato personaggio a fumetti, i ragazzi delle 13 classi coinvolte stanno lavorando e riflettendo su due temi molto importanti: LA MEMORIA STORICA e IL RISPETTO DEL BENE COMUNE, in particolare l’AMBIENTE.

I bambini hanno incontrato nelle loro scuole i facilitatori del progetto, esperti nelle tematiche scelte.

Le 7 classi delle scuole di San Salvo, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Ripalimosani e Campobasso stanno lavorando con il Geologo Gianluca Taddei. Durante l’incontro col geologo i bambini hanno modo di riflettere sui danni creati dall’inquinamento e quindi sull’importanza del rispetto dell’ambiente, della salvaguardia del nostro pianeta, della raccolta differenziata e del rispetto del bene comune, ragionando anche su quali sono concretamente le azioni che si possono intraprendere per invertire la drammatica tendenza.

Le altre 6 classi di Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria, Lentella e Trivento stanno lavorando sulla memoria storica con dei workshop seguiti dall’Associazione Muse Molise e la docente Archeologa Silvia Santorelli. I bambini hanno potuto avviare un percorso alla riscoperta delle tradizioni delle loro città, ragionando sulle fonti storiche, lavorando sugli strumenti per documentare il patrimonio culturale al fine di produrre un “deposito della memoria”.

Questi incontri saranno utili ai bambini per produrre i fumetti di RAF, uno per ogni classe, che saranno poi distribuiti gratuitamente in tutto il territorio della Valle del Trigno e che avranno come tematiche affrontate proprio quelle del rispetto del bene comune e del recupero della memoria storica.

Il Progetto Raf è un progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri, che prevede numerose attività nelle Scuole Primarie della Valle del Trigno coinvolgendo centinaia di bambini, famiglie e tanti comuni dalla costa all’entroterra in Abruzzo e Molise

Partner del progetto, insieme alla Fondazione BCC, l’I.C. Rossetti di Vasto, l’I.C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti istituiti hanno aderito al Progetto che sarà realizzato nelle scuole di Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con 2 comuni della Valle del Trigno, Vasto e Trivento e con il contributo di Associazioni del territorio: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Associazione Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.

Le attività del Progetto RAF proseguiranno fino a fine anno. Per maggiori informazioni sul Progetto: Facebook – ProgettoRaf, Instagram - progetto_raf, fondazionebcceducare@gmail.com .