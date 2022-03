Ribadito il no convinto alla variante SS 16

‘Ancora una volta la Regione Abruzzo ha dimostrato vicinanza ai territori di Vasto. Al di là delle sterili polemiche, il presidente Marsilio e le forze che lo sostengono, Lega in primis, hanno dimostrato la capacità di ascoltare le voci del territorio ed adoperarsi al fine di provare a dare una risposta concreta e condivisibile alle richieste sollecitate’. A dichiaralo la portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo nel vertice sulla variante alla S.S. 16 Adriatica convocato dal presidente della Giunta regionale in quel di Pescara e del voto unanime a Palazzo dell’Emiciclo della mozione presentata dal collega Smargiassi che impegna la Giunta regionale a opporsi alla realizzazione della variante della Statale 16 come proposta dall’Anas.

‘Abbiamo sempre avuto una posizione chiara e coerente sulla vicenda e condividiamo appieno il percorso avviato dal presidente Marsilio che da un lato si muove nella direzione di preservare il delicato costone orientale di Vasto, ma dall’altra cerca di mantenere intercettate le importanti risorse messe a disposizione. Senza proclami, lavorando sodo.’

Dunque, nella prossima Conferenza di Servizi del prossimo 6 aprile le posizioni di Regione Abruzzo, Provincia e Comuni saranno allineate sulla contrarietà a quanto prospettato da Anas. ‘La speranza è che il lavoro che ci attende nelle prossime settimane possa aprire uno spiraglio nella posizione di Anas per provare a definire un progetto reale di variante che possa rispondere alle varie esigenze manifestatesi anche di recente nei territori interessati’.