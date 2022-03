Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria in videoconferenza per martedì 29 marzo 2022 alle ore 15:30 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 16:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1.

Esame delle condizioni previste dal capo II titolo III D.Lgs. n.

267/2000 in capo al sindaco e ai consiglieri comunali eletti in

occasione della consultazione elettorale dell'11 giugno 2017 -

Surroga consigliere Marinelli – Provvedimenti

2.

Presa d’atto della nomina dei componenti della Giunta comunale.

Artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 21 dello Statuto

comunale

3.

Approvazione progetto definitivo lavori di piazza Vitale Artese in

variante al Prg con ampliamento dell’area adibita a parcheggio e

riqualificazione verde. Approvazione definitiva.

4.

S.S. n.16 “Adriatica” – Progetto di fattibilità tecnico ed economica

– Variante del tratto Vasto Sud - San Salvo Marina dal km

517+0000 e 524+0000 – Codice progetto AQ258 ricadente nel

territorio della regione Abruzzo. Provvedimenti.

5.

Piano di lottizzazione di iniziativa privata sito in via

Grasceta/Buonanotte e ricompreso nella zona classificata “Fascia

di salvaguardia paesaggistica ad insediamento sparso” (1.3.2) art.

28 NTA presentata dalla soc. “Oceania s.r.l.”. Adozione.​