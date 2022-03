PRIMO SCONTRO DE NICOLIS – TRAVAGLINI

E’ andato in onda, ovviamente on line sui rispettivi profili social, oggi 30 marzo il primo “scontro” (verbale) tra i candidati sindaci Fabio Travaglini ed Emanuela De Nicolis. E’ stata quest’ultima a vergare il primo comunicato d’attacco: con un incipit durissimo "Travaglini fugge dalle scelte….”; con accuse dirette: …”il candidato del centrosinistra non ha un’opinione….”; con la chiosa finale “San Salvo non può essere una città satellite di Vasto. Deve avere la propria autonomia e un sindaco in grado di affrontare le scelte con preparazione, coraggio e indipendenza”.

La risposta del candidato Travaglini non si è fatta attendere ed è stata altrettanto dura. Anzitutto ha definito la De Nicolis “consigliera della Lega”, poi l’ha accusata di essere in cerca di visibilità, prendendo a dimostrazione quanto era avvenuto nella seduta di Consiglio oggetto della querelle: “forse per questo la relazione non è stata fatta dal Sindaco come scritto nel verbale inviato”. Quindi, ha fatto riferimento a comunicati stampa e convegni da lui stesso organizzati, arrivando ad nvitare l’avversaria ad una prossima iniziativa in Camera di Commercio…per farle comprendere “quanta elaborazione ed esperienza ci sono nelle (sue, ndr) azioni, politiche ed amministrative”.

Cosa si evince da questi primi comunicati? Parafrasando Venditti: “primi vagiti di una campagna elettorale ancora lunga da venire e troppo breve da dimenticare”

Anzitutto è la De Nicolis che attacca, forse per dimostrare che sull’argomento SS 16 lei ci sta. A Vasto nell’ incontro con Anas, Regione, Castaldi, Grippa e D’ Alfonso era intervenuta la Magnacca, come accade su tutti gli argomenti amministrativi, compreso il tavolo del lavoro, dove se la De Nicolis fosse stata nominata in Giunta sarebbe intervenuta da assessore. Chiaro che per la candidata sindaco affrancarsi (sul piano dell’immagine e della comunicazione) dalla forte personalità del sindaco uscente non è facile, cosa che la fa oggettivamente trovare (sempre sul piano dell’immagine e della comunicazione) schiacciata tra la stessa Magnacca e Travaglini. Forse è proprio questo schiacciamento ad aver determinato l’attacco in questione, come sembra confermare la sua lettura in Consiglio della relazione tecnica, per quanto in verbale era indicato il sindaco (come rilevato dallo stesso candidato avversario). L’incipit di fuggire dalle scelte e l’ accusa di subordinazione a Vasto sono di fatto un richiamo alla sansalvesità, anche per ribattere alle accuse di essere un’ Amministrazione sostanzialmente isolata (per questo il primo incontro coi sindaci ed assessori del territorio, lo scambio di idee con Marsilio ed il drink con Manuele Marcovecchio sono stati pomposamente inseriti su facebook) Certo tutto si può comunicare, ma i fatti, che hanno la testa dura, ci raccontano che San Salvo esprime un solo “uomo di peso” negli Enti sovracomunali ed è Gianni Cordisco del Pd.

Di contro, Travaglini (stavolta) risponde. In altre occasioni le accuse se l’era fatte scivolare. Probabilmente, ora che è a buon punto con le liste, può dedicarsi di più alla immagine e comunicazione. Lo fa anzitutto definendo la De Nicolis “leghista”, in un momento in cui la Lega sta perdendo terreno (sempre sul piano comunicativo ovvero dei sondaggi). Quindi rimanda a convegni che lui stessa organizza, anzi usa la foto di quello fatto a Vasto... come a voler ribadire il suo protagonismo anche tra i vastesi. Chiaro l’intento di “capitalizzare” le tante esperienze amministrative all’ Ufficio di presidenza della Regione, alla Camera di Commercio, all’ Aspo, all’ Aicree, al Consiglio d’ Europa, all’ Agci. E’ probabile che Travaglini punterà proprio sulle sue diversificate esperienze politiche, per far passare (sempre sul piano comunicativo e dell’immagine) che è un politico diversamente dall’avversaria. La quale invece al momento è solo un consigliere comunale iscritta alla Lega, che però non ha ancora avuto incarichi esecutivi, nemmeno adesso che si erano liberati due posti in Giunta, viste le dimissioni di due assessori.