Weekend di caos, lamentele e... multe a Stingi

Quello che poteva essere un fine settimana di divertimento, svago e orgoglio sportivo per la nostra squadra, si è trasformato in un weekend di caos, lamentele e... multe!

Purtroppo nonostante le modifiche alla viabilità di via Alessandria e via padre Rinaldo Altieri, nei pressi del campo di via Stingi, la situazione non sembra affatto migliorata, anzi è stata resa ancor più disagevole per le famiglie residenti e imbarazzante per chi si è visto notificare una multa che si poteva evitare!

Un mese fa ho protocollato delle firme con una richiesta ben precisa: ritornare allo status quo e invitare TUTTI i residenti ad un tavolo per cercare una soluzione condivisa. Ad oggi però, ancora nessuno di questa sorda amministrazione si è fatta sentire! Questo è tutto quell'ascolto che viene tanto sbandierato in campagna elettorale, sui social e sui giornali?

Aveva proprio ragione Domenico Di Stefano "...La loro è una politica fatta solo di PIUME E PAILLETTES"!