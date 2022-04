COMUNICATO CONGIUNTO DEL PARTITO COMUNISTA E DEL MOVIMENTO CULTURALE “CUPELLO FUTURA UMANITA’”

La recente nota stampa diffusa poche ore fa dal Vice Sindaco Fernando Travaglini, atta a far luce in merito al servizio giornalistico realizzato nell’ambito della trasmissione televisiva di Rai3, “Report”, che rilevava ingenti perdite di gas dagli stabilimenti della Stogit in Contrada Montalfano, ha tentato di chiarire quanto svolto dall’Amministrazione Comunale che, si legge nella nota, ha effettuato un sopralluogo il 18 agosto 2021, coinvolgendo l’ARTA, la ASL, i Vigili del fuoco, la Prefettura di Chieti e la Stogit. Quest’ultima ha dunque fornito tutti i dati utili per chiarire che tali perdite sarebbero derivate dal normale esercizio dell’impianto”. Insomma il responsabile si è controllato da sé e ha detto che va tutto bene. Un po’ come il pescivendolo che ci garantisce che il pesce è fresco.

Sempre nella nota, tuttavia, il Vice Sindaco ci delucida sul fatto che “alcuno degli enti di controllo rilevava particolari criticità”. Dunque, si tratterebbe di un servizio giornalistico trasmesso in prima serata su un canale della Televisione di Stato evidentemente poco realistico o in malafede. Tuttavia, ciò che gli occhi di tutti hanno visto e la grave condizione insalubre che la nostra terra affronta che qualcuno banalizza e/o normalizza da anni, meriterebbero approfondimenti meno superficiali. Riteniamo che sia doverono da parte dell’Amministrazione Comunale, pubblicare tutti i resoconti dei controlli delle autorità da essa coinvolte nella verifica di quanto denunciato da Report. Ci aspettiamo, dunque, nei prossimi giorni di verificare la documentazione fornita al Comune di Cupello da ARTA, ASL e Vigili del fuoco e comprendere quali siano gli strumenti messi in atto per ogni singolo controllo di ciascuna autorità investita nella salvaguardia della salute del nostro popolo.

Altresì riteniamo fondamentale, chiarire che alcun giudizio di valore è stato espresso da parte nostra nei confronti del Vice Sindaco Travaglini, o di altri amministratori citati. Il giudizio politico è cosa profondamente difforme e lontana, nel nostro costume e nella nostra cultura, dal giudizio personale. E il giudizio politico che ribadiamo nei confronti di tale Amministrazione Comunale è il prodotto della propria totale assenza di un’idea di sviluppo del territorio, di una gestione approssimativa e superficiale della salute pubblica e dell’ambiente, della totale indifferenza verso i drammi sociali della comunità afflitta dall’aumento delle imposte e dal taglio dei servizi essenziali ai più deboli, dopo lo sperpero di tre milioni di euro di denaro pubblico.