Consegnati i lavori di manutenzione di tre strade provinciali

"Sono stati consegnati alla ditta Marinelli Umberto srl i lavori di messa in sicurezza della viabilità delle SP216 "Ex SS364 di Atessa", SP 212 "Ex SS86 Istonia” nel tratto Vasto-Vasto Marina e la SP 149 Miracoli per un importo complessivo di circa 300mila euro". Lo rende noto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che nel sottolineare che la presenza di tratti fortemente sconnessi per via di avvallamenti e cedimenti sono causa di un costante pericolo, evidenzia come la viabilità stradale sicura ed efficiente sarà sempre priorità dell'Ente provinciale.

"In merito agli interventi su citati - specifica il Presidente Menna – essi prevedono il rifacimento del manto stradale e il successivo ripristino della segnaletica orizzontale in vernice rifrangente con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli”.

“Il nostro impegno sulla messa in sicurezza delle strade provinciali prosegue e – conclude Menna - il percorso avviato relativo ad interventi tesi alla salvaguardia delle infrastrutture stradali e al ripristino della loro piena funzione e fruibilità sarà sempre costante”.