Nuova striscia elettorale quotidiana in diretta streaming

Per due mesi di campagna elettorale, tutti i giorni (o quasi) mi prenderò il caffè con un candidato, un opinionista, un cittadino per parlare del fatto politico del giorno, come se ne parla davanti ad una tazzina e per la durata di un caffè.

La partecipazione non avrà costi, tranne i 2 euro e 40 da pagare a Floriano (del Caffè Roma) che ci porterà i due caffè in Redazione (che peraltro sta di fronte al suo bar).

Come è abitudine da noi, i caffè saranno pagati da chi invita: se invito io pago io; se invita il candidato/opinionista/cittadino paga lui.

Il Caffè con Ods comincerà lunedì 11 aprile alle 18 con il candidato sindaco Fabio Travaglini, che è anche editore di Trigno,net.

Seguiteci e…prenotatevi