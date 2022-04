Smargiassi non esclude che la delibera sulla variante SS 16 possa finire sotto la lente della Commissione Vigilanza

Per chi non ha capito, o finge di non capire, il progetto è uno. La divisione in lotti non implica la possibilità di realizzarne alcuni si è altri no.

L’ANAS in conferenza dei servizi è stata chiara: non esiste la possibilità di realizzare solo il tratto su San Salvo estrapolando il tratto sul costone vastese.

Tutto il resto è campagna elettorale. La Variante va vista come soluzione per un intero territorio. È vergognoso l’atteggiamento di chi pensa “risolviamo il tratto nostro e loro se la vedano con l’ANAS".

Altrettanto vergognoso l’atteggiamento della Regione Abruzzo che a dispetto di una Mozione approvata in Consiglio all’unanimità, firmata da tutti i consiglieri della provincia di Chieti (di maggioranze e di opposizione), si presenta in Conferenza dei Servizi con una delibera di Giunta che sconfessa l’impegno preso. Il dispositivo d’impegno approvato è chiaro e non lascia spazio ad alcuna interpretazione.

Ricordiamo a chi non perde occasione di ricordarci che “loro hanno vinto le elezioni” che anche per loro il Consiglio Regionale è sovrano e non può andare avanti a colpi di delibere regionali.

Non escludo che la delibera in questione possa finire sotto la lente della Commissione Vigilanza.