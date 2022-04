FABIO TRAVAGLINI VUOLE (RI)DARE UN RUOLO “FORTE” AI CONSIGLIERI COMUNALI

E’ partita oggi 11 aprile la mia nuova rubrica elettorale che “dura il tempo di un caffè” e che andrà in onda (quasi) tutti i giorni dalla Redazione del Trigno.net fino al 12 giugno.

E’ partita, come era giusto che fosse, con Fabio Travaglini, che è -per me soprattutto – l’editore della emittente su cui va in onda la rubrica. Eppure Travaglini non ha parlato tanto da editore (su questo si è solo limitato a dire che i caffè saranno offerti dal Trigno, “come gesto di cortesia”…anche ad eventuali competitor se verranno. E se verranno saranno, dunque, graditi ospiti!).

L’ospite di oggi ha parlato da sindaco designato. Infatti, commentando la mia domanda ispirata dal fatto del giorno e cioè il rimbalzo sui social dei Don Abbondio, gli uomini senza coraggio, i vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro, ha fatto capire di essere un leader democratico e non autoritario, impegnandosi a “riportare di moda il confronto anche acceso, che serve a far crescere la Città”, nel (ri)dare “un ruolo ai consiglieri comunali”…”per far tornare ad essere il Consiglio comunale una fucina di idee…dove chi è stato incaricato dall’elettorato di rappresentarlo deve poter parlare ed esprimersi”.

Insomma, Travaglini è convinto – e noi con lui – che “con il dialogo è sempre possibile una sintesi”

Questo il video integrale del primo Caffè con Ods