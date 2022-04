“Camminata Dinamica Gratuita “della Pasquetta"": 6,5 km in 1 ora”, nei percorsi pedonali di Vasto Marina. E’ l’evento gratuito organizzato da “Cammini&Benessere” per lunedì 18 aprile, per festeggiare la Pasquetta in modo sportivo, con il seguente programma:

ritrovo dalle ore 8.30 al parcheggio di p.zza Vittorio De Sica (sulla SS.16, di fronte Luca’s coffee) e registrazione dei partecipanti; alle ore 9.00 in punto, riscaldamento e partenza; alle ore 10.00 arrivo, defaticamento e conclusione con sorpresa per tutti i partecipanti. L’evento dimostrativo e introduttivo della ”Camminata Sportiva SICS",

consiste in un cammino veloce di 6,5 km, da farsi in un’ora secca, che richiede esclusivamente volontà di conoscere e voler sperimentare questa disciplina sportiva, per poi approfondire, mettendosi in gioco e misurandosi con se stessi. “La Camminata Sportiva - spiega Stefano Suriani, Istruttore Nazionale della Scuola Italiana di Camminata Sportiva e atleta della disciplina, oltre che Istruttore e animatore del sodalizio – è una camminata “potenziata” che senza sovraccaricare le nostre strutture muscolari, articolari e ossee, se praticata correttamente e con costanza, aiuta a mantenere il fisico attivo, a moltiplicare il dispendio calorico rispetto ad una passeggiata, a combattere lo stress quotidiano apportando grandi vantaggi all’organismo permettendo di riscoprire lo star bene mentale e fisico, tantissimo altro che si scoprirà praticandolo costantemente.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, contattando telefonicamente o tramite WhatsApp, Stefano Suriani, Istruttore Nazionale della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, al 3476238600 e fornendo le generalità di ogni partecipante.