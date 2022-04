IN MEMORIA DI ZIA ROSA

Rosa Del Borrello ha abitato dal 1958 nella casa più centrale che c'è a San Salvo, interposta tra il Corso Roma e la Villa comunale, dove ha cresciuto i suoi tre figlia Bruno, Adelmo ed Adelina ed anche le nipoti. Per 64 anni ha provveduto a tenere in ordine l'attiguo Calvario, addobbandolo di fiori la sera del giovedì santo per onorare la Passione del Signore.

Da qualche giorno zia Rosa non c'è più ed il testimone di questo impegno è passato alla figlia Adelina, che ieri ha provveduto ad addobbare il Calvario, come dimostra la foto che ci ha inviato e che ovviamente pubblichiamo in memoria dell' indimenticabile Signora Del Borrello