Il Premio San Salvo presenta "Il gambero rosso"

"Il gambero rosso" è il titolo del libro illustrato di Miriam Salladini, disegnato da Niccolò Pizzorno, edito da Dialoghi, -Viterbo- che verrà presentato sabato 23 aprile nella sala Leone Balduzzi, Casa della Cultura, Porta della terra, alle ore 18,30.

Red è un gatto speciale: passa le sue giornate da solo, sdraiato sotto un cespuglio dove nessuno può vederlo, ad annusare i fiori oppure a osservare gli uccelli e le farfalle volare liberi nel cielo. Ha pochi amici perché non riesce a camminare bene, e di conseguenza a saltare e a cacciare come tutti i felini che si rispettino. Quando gli altri animali del vicinato si riuniscono per organizzare la festa di compleanno per la cagnolina Bea, Red è l'unico a non essere stato invitato e inizia a interrogarsi su come possa dimostrare agli invitati che, seppur diverso, anche lui ha delle qualità meritevoli di esser condivise e per cui farsi apprezzare.

L' evento è organizzato dal Premio Letterario "Raffaele Artese" - Città di San Salvo; Miriam Salladini, membro da tanti anni della giuria del premio, nel corso della presentazione dialogherà con Silvia Daniele e vedrà, inoltre, la partecipazione dell'illustratore Niccolò Pizzorno che sarà disponibile a realizzare un disegno sulle copie dei libri di coloro ne facessero richiesta.