Proseguono le nostre iniziative per (ri)avvicinarci alla Natura. Per cui il 1° maggio, come Associazione nazionale sociologi dell' Abruzzo, in collaborazione coi “Pionieri di fattoria” invitiamo tutti (ma proprio tutti) a passare UNA GIORNATA GREEN al Parco Paradiso, dove saranno coinvolti anche altri Enti che vogliono fare lo stesso nostro percorso.

Questa la locandina d'invito rivolto a tutti (ma proprio tutti)