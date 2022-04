TONINO MARCELLO E FABIO RASPA AL CAFFÃˆ CON ODS

IN 50 ANNI 7 ROTTURE POLITICHE: 1 OGNI 7 ANNI ED HANNO RIGUARDATO TUTTI GLI SCHIERAMENTI

Se ne parla il 25 aprile a Caffè con Ods

I corsi e i ricorsi della storia sono ben illustrati da Giambattista Vico.

Chi, come me, la storia (almeno quella locale) si diletta ad osservarla, vuole ripercorrere sinteticamente 50 anni di "rotture" politiche:

1) 1972 - il sindaco Evaristo Sparvieri si dimette da primo cittadino in evidente contrasto con il suo partito: la Dc;

2) 1985 - il sindaco Renaldo Altieri esce dal suo partito (la Dc) e costituisce una lista civica (il Ramoscello d' ulivo), che servirà a mandare la Dc all' Opposizione;

3) 1991 - il consigliere indipendente Luigi Greco si dimette dal Consiglio comunale in contrasto con il Pci in cui era stato eletto. Più tardi si dimetteranno pure Orazio Di Stefano e Sante Di Rocco. Questi ultimi per entrare nella Lista del Psi, che (formando una coalizione con la Dc) manderà all' Opposizione l' Amministrazione uscente;

4) 1993 - tutti i consiglieri eletti nella maggioranza si dimettono in contrasto con la leadership politica della Dc, cosa che l' anno dopo farà vincere l' Opposizione uscente;

5) 2002 - Eugenio Spadano, eletto per la seconda volta alla Regione con il centrosinistra, fonda una lista civica (l' Arco) e si candida alla carica di sindaco con il centrodestra;

6) 2012 - il sindaco Gabriele Marchese, alcuni suoi assessori e consiglieri escono dal Partito democratico e formano una lista civica (San Salvo democratica). La divisione del centrosinistra apre le porte del Comune al centrodestra;

7) 2022 - gli assessori Fabio Raspa e Tonino Marcello escono dal centrodestra e formano una propria lista (Azione politica), alleandosi con il centrosinistra.

Chi sta al potere subisce di queste rotture: era accaduto (come si evince dal nostro elenco) ai due principali partiti nella prima repubblica (Dc e Pci) e nella seconda a esponenti di centrosinistra... quando erano al potere.

E quando è andato al potere è accaduto anche al centrodestra, che forse pensava di essere alquanto diverso...

Anche di questo si discuterà il 27 aprile nel Caffè con Ods, in cui saranno ospiti Tonino Marcello e Fabio Raspa, che parleranno delle linee programmatiche per la città, in virtù della loro esperienza appena conclusa.

Alle ore 16 in diretta streaming sulle nostre pagine: seguiteci!!!