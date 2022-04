Festa di San Vitale la Fondazione BCC ha deciso di anticipare la consegna di uno dei fumetti del Progetto Raf

La storia alla base del fumetto è stata scritta dai bambini della 5°A della Primaria di via Melvin Jones dell'Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto di San Salvo con la supervisione della maestra Annamaria Perrucci che ha seguito i bambini nel processo creativo. Il riadattamento dei testi e dialoghi, la grafica, il copywriting, le illustrazioni sono di Comma Srl, i disegni di Francesca Amoroso.

Le storie di Raf sono 13 in tutto e verranno consegnate a tutte le scuole che hanno aderito al Progetto nei prossimi mesi. Le storie a fumetto sono realizzate all’interno del Progetto Raf, l’ambizioso progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno che ha come obiettivi il recupero della memoria storica e l’educazione al rispetto del bene comune, in particolare l’ambiente. Tra le molteplici attività anche quella di un percorso creativo e formativo nelle scuole che porterà appunto alla realizzazione delle 13 storie.

La storia di Raf consegnata in occasione della festa del Santo Patrono di San Salvo si intitola “Alla scoperta della festa di San Vitale” e tratta proprio il tema delle tradizioni legate alla festa raccontate dal personaggio Raf e dai suoi compagni di classe. Per ora il fumetto è stato consegnato ai bambini della scuola Primaria, ma ci saranno nei prossimi mesi degli eventi pubblici durante i quali il fumetto verrà consegnato gratuitamente a tutta la cittadinanza e non solo, verrà distribuito, insieme agli altri, in tutta la Valle del Trigno.

I fumetti sono stati consegnati dal Segretario Generale della Fondazione BCC della Valle del Trigno Stefania Ciocca direttamente alla prof.ssa Annarosa Costantini, Dirigente dell’Istituto omnicomprensivo Mattioli D’Acquisto San Salvo, che è anche partner del Progetto insieme all’Istituto Gabriele Rossetti di Vasto e l’Istituto Scarano di Trivento.

Il Progetto Raf “Ridisegnare l’Ambiente ed il Futuro” è un progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri.