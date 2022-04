Recenti scoperte sull’Acquedotto Romano delle Luci

L’Acquedotto Romano delle Luci è stato riscoperto grazie alle campagne di ricerca e di valorizzazione portate avanti negli ultimi anni dalla nostra associazione in stretta collaborazione con la Soprintendenza e con il Comune di Vasto. Dal 2011 si sono susseguite conferenze ed escursioni pubbliche, mostre e pubblicazioni volte a far conoscere ed apprezzare uno dei monumenti più sorprendenti ed affascinanti del patrimonio archeologico vastese. Nell’incontro di sabato prossimo sarà posto l’accento sugli aspetti più suggestivi ed aneddotici relativi all’antico acquedotto, lasciando ad incontri successivi l’approfondimento dell’apparato storico, tecnico, giuridico ed amministrativo che ruota attorno ad esso.

La Settimana del Patrimonio culturale 2022 di Italia Nostra è dedicata all’Italia Salvata, con la finalità di mettere in risalto i risultati positivi ottenuti in questi ultimi anni grazie alle azioni di tutela e valorizzazione dell’Associazione. Il titolo della campagna ricorda la mostra fotografica, ITALIA DA SALVARE, inaugurata nel 1967 sotto la presidenza di Giorgio Bassani, con il contributo fondamentale di Renato Bazzani e Antonio Cederna. Sono passati anni, qualcosa è stato salvato e qualcosa no, un motivo per affrontare le sfide future con ancora più determinazione.

Ogni giorno Italia Nostra mette in pratica i principi della Convenzione di Faro, riunendo i suoi soci in una comunità che “attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”.

Settimana del Patrimonio culturale 2022 di Italia Nostra ITALIA SALVATA 30 aprile – 8 maggio 2022 #HeritageWeek2022 #ItaliaSalvata