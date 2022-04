New Generation, Pro loco e bambini diÂ  AttivaMENTE cantano in onore di San Vitale

Il 28 aprile si è festeggiato il Santo Patrono in un modo molto speciale: la New Generation Pro loco, assieme ai bambini di AttivaMENTE, Associazione di promozione sociale qui a San Salvo, hanno cantato in onore di San Vitale nell'omonima piazza intitolata al Santo.

Il tutto non è stato improvvisato, ma si è svolto dopo due giornate di Prova nella sede dell'Associazione AttivaMENTE in corso Garibaldi. È bello vedere quando si collabora tra istituzioni diverse con il fine unico di promuovere il senso civico e il rispetto per le tradizioni. I bambini sono stati bravi e hanno cantato bene con grande emozione.