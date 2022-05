A Vasto arrestato un uomo in esecuzione di ordine di carcerazione.

Nella giornata di ieri 02 maggio, i Carabinieri della Stazione di Vasto, hanno arrestato un trentaduenne residente in provincia di Napoli ma di fatto domiciliato a Vasto, in esecuzione di Ordine di Carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Napoli. L’uomo deve espiare una pena definitiva di anni 4 e mesi 11 per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti commessi nel 2017 in provincia di Napoli e Salerno. Lo stesso, rintracciato presso la propria abitazione, nel corso della giornata è stato associato presso il carcere di Vasto.