Dal 4 maggio SUMMERTIME 3 stagione finale: ha collaborato anche il vastese Luigi Di Pietro come "Acting Coach"

Il 4 maggio 2022 esce la terza stagione della serie italiana SUMMERTIME, prodotta da Netflix. Anche in questa stagione finale, come l'anno scorso per la seconda stagione di questa serie, ha collaborato il vastese Luigi Di Pietro, non in veste di attore, ma di “Acting Coach”, la figura che aiuta gli attori, soprattutto quelli giovani, a preparare i personaggi e le scene.



Come si ricorderà Luigi Di Pietro da anni porta avanti, parallelamente al percorso d'attore, quello di insegnante di recitazione presso qualificate scuole di teatro. Complimenti all'attore vastese per questa sua preziosa collaborazione alla frizzante serie estiva di Netflix! Alla prossima!