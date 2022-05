ALLA CAMERA DEI DEPUTATI CON LA PROTEZIONE CIVILE

Emilio Ardovino, Docente di Emergenze e Protezione civile all’ Università di Pisa, la Pmi. Services rappresentata da Orazio Di Stefano per delega del vice presidente Fabio Travaglini, l’Associazione nazionale Ambientevivo, rappresentata dal presidente nazionale Marino Fiasella, l’Associazione di Protezione civile Valtrigno, rappresentata dal presidente Saverio Di Fiore, l’Associazione di Protezione civile Fir Cb San Vitale rappresentata da Dino Di Fabio per delega del presidente Alfonso Buccigrossi, l’Associazione di volontariato “Gli Amici di Poldo”, rappresentata da Jessica Tumini per delega del presidente Mariangela Roberti in data 6 maggio hanno presentato e sottoscritto nella Sala stampa della Camera dei Deputati a Palazzo Monte Citorio di Roma il PROTOCOLLO PER L’ ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI PROTEZIONE CIVILE NEI RISCHI AMBIENTALI.

La presentazione è stata moderata da Gianni Lattanzio, capo ufficio stampa dell’On. Carè e Segretario generale dell’Istituto per la Cooperazione con i Paesi Esteri.

I corsi saranno attivati, affinché i docenti possano far comprendere ai propri allievi le regole per intervenire nei rischi ambientali con i Gruppi di Protezione civile e saranno costruiti sul presupposto inserito nello stesso Protocollo ossia che tutti i firmatari intendono fortemente collaborare per diffondere a livello nazionale la cultura della Protezione civile nei rischi ambientali, secondo i paradigmi rilevati in sede di ricerca scientifica dal Prof. Emilio Ardovino, che appronterà il piano didattico.

Di seguito le foto degli interventi e soprattutto il video mandato in diretta sulla webtv della Camera, ove resterà perennemente archiviato

https://webtv.camera.it/evento/20622