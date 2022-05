“Voci d’Abruzzo”, quattro concerti per Maggio e Giugno

La collettiva di cantori uniti del medio e alto vastese, ideata e diretta dal Maestro Angelo Tristani, un coro polifonico nato dal sodalizio di cori esistenti, già diretti dallo stesso maestro cupellese, dopo l’esordio natalizio, ora torna in concerto per la Festa della Mamma. Reduce dal debutto di Dicembre, “Voci d’Abruzzo” si propone al pubblico con brani classici e natalizi, sacri e beat, ma anche medley dedicati a Guccini, De Andrè e Morricone. Arrangiamenti dello stesso maestro, il Miserere di Saverio Selecchy a cappella e per i concerti estivi anche brani napoletani e abruzzesi polifonici.

Ecco le prossime date: