La soddisfazione di Carla Zinni per 1milione 200mila euro di fondi Pnnr a difesa del litorale

Un milione duecentomila euro per la rifioritura delle scogliere del litorale nord e per il rinascimento. È la somma destinata al Comune di Casalbordino, contenuta nell’elenco dei macro-interventi approvata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dal proporre nell’ambito del Pnrr, per la difesa del litorale. Il Comune, ora, quale soggetto attuatore, dovrà dar seguito alle fasi finalizzate all’attuazione degli interventi.

Ad esprimere soddisfazione, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casalbordino, Carla Zinni che ha sottolineato come “grazie al lavoro della Giunta

regionale d’Abruzzo, il nostro Comune avrà queste importanti risorse per portare avanti l’indispensabile lavoro di difesa della costa dall’erosione, per proseguire lo sviluppo turistico"