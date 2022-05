DON MARIO PAGAN LASCIA LA PARROCCHIA DELLA MARINA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'

La chiesa che è in San Salvo si trova ad accogliere notizie che la riguardano direttamente... che riguardano alcuni suoi membri e i suoi pastori secondo le nomine pubblicate dal padre Arcivescovo.

Un primo "Grazie" a mons. Mario Pagan, al suo esempio di pastore innamorato del gregge di Cristo, per il quale si è speso finora con impegno, coraggio e fortezza. Una testimonianza sacerdotale che mi ha fatto e continua a farmi tanto bene! Il Signore lo benedica e continui a donargli salute e serenità!

Un saluto di affettuoso e felice arrivo tra noi fin da ora a don Ambrosius Petroni, con il quale condividerò la cura della parrocchia di San Salvo Marina: lui assumerà la guida pastorale ed io la rappresentanza legale. Potrà contare sicuramente su una comunità parrocchiale desiderosa di continuare a crescere in Cristo e su una realtà cittadina accogliente! Da parte mia e da parte di don Raimondo, di don Vincenzo e di don Andrea il più caro benvenuto nel presbiterio cittadino.

L'abbraccio più caro e fraterno a don Gianfranco Travaglini e a don Simone Calabria, figli della nostra terra sansalvese e della parrocchia di San Nicola, che vengono chiamati a rinnovare la loro adesione a Cristo attraverso nuovi incarichi pastorali. Don Gianfranco nella delicata missione di formazione dei giovani in cammino verso il sacerdozio presso il seminario regionale di Chieti. Don Simone nell'incarico pastorale di parroco dell'Immacolata Concezione in San Vito Chietino.

Lo Spirito Santo ci infiammi nel nostro sentirci in cammino tutti dietro a Cristo, come sua famiglia, come suo corpo! Intercedano per noi la Beata Vergine Maria nostra signora di Fatima, San Vitale e San Nicola!

"Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Sàulo per l'opera alla quale li ho chiamati»."

(At 13, 2)