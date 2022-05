APERITIVO CON EMANUELA TASCONE, PINA PICIERNO E STEFANIA PEZZOPANE

Domenica 15 maggio, alle 18.00, nella sede del Partito Democratico, in c.so Garibaldi a San Salvo, la candidata alla carica di consigliera comunale, Emanuela Tascone, insieme agli altri componenti della lista del Partito Democratico, in vista della tornata elettorale del 12 giugno, organizza un aperitivo quale momento di incontro e confronto per raccogliere il contributo delle donne che vivono esperienze amministrative di rilievo in Abruzzo.

L’obiettivo è di contribuire già da ora al progetto di una San Salvo che, con gli amministratori di domani, saprà aprirsi e dialogare con le realtà del territorio. Sarà un contributo tematico e di esperienza diretta utile a progettare San Salvo come modello di partecipazione e sviluppo con la preziosa cura che le donne e gli uomini possono dare per la nostra comunità.

Si parlerà di Europa e di Pace grazie al contributo dell’On. Pina Picierno (vicepresidente del Parlamento Europeo), di rinascita anche attraverso l’arte e la cultura e della rigenerazione di aree complesse con l’On. Stefania Pezzopane (candidata sindaco a L’Aquila).

Porteranno il loro saluto di collaborazione e vicinanza l’assessore all’Istruzione di Vasto, Anna Bosco, l’assessore all’Ambiente di Chieti, Chiara Zappalorto, la presidente del consiglio comunale di Francavilla, Francesca Buttari, il sindaco di Lama dei Peligni, Tiziana di Renzo, la presidente del consiglio comunale di Lentella, Fiorella Porcaro, le amministratrici del territorio e il candidato sindaco, Fabio Travaglini.

La partecipazione e la condivisione di idee sono libere e gradite.