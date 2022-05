INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEL COMITATO ELETTORALE DI AZIONE POLITICA

Sabato 14 maggio, alle ore 09.00, sarà inaugurata in via Roma, 12 la sede del comitato elettorale di Azione Politica, che presenterà i suoi nomi in lista a sostegno del candidato Sindaco Fabio Travaglini.

“Sarà un’occasione per confrontarci con tutti i cittadini sulle nostre idee e proposte per il futuro di San Salvo alla presenza del nostro candidato Sindaco Fabio Travaglini e del nostro Coordinatore regionale Gianluca Zelli - spiegano i candidati di Azione Politica Tonino Marcello e Fabio Raspa – vi aspettiamo numerosi!”