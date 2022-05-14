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LE 5 LISTE CON GLI 80 CANDIDATI DI FABIO TRAVAGLINI

depositate in Comune

Redazione
AttualitÃ 
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AZIONE POLITICA:
 
  1. TONINO MARCELLO
  2. MONICA BASILE
  3. MARIKA BIANCHI
  4. GIANLUCA CHIODITTI
  5. ADAMO CIERI
  6. CLEMENTINA DE VIRGILIIS
  7. ALAIN DELLE DONNE
  8. SOFIA DI FILIPPANTONIO
  9. MARIA GIUSEPPINA DI IORIO (detta Giusy)
  10. CARLA FRATTA
  11. ROSSELLA GALLO
  12. MADALINA BIANCA ION (detta Mada)
  13. FABIO RASPA
  14. VANESSA SANTILLI
  15. MASSIMO SERPENTE
  16. FABIANA TERRACCIANO
 
PARTITO DEMOCRATICO:
 
  1. ANNA ALBERICO
  2. ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI
  3. DANIELE CERINI
  4. MATTEO CORRADO
  5. ANGELA Dâ€™ALESSANDRO
  6. SAMANTA DI LORENZO
  7. DOMENICO DI MAIO
  8. LUIGI DI PENTA
  9. NOUREDDINE ER RAGH
  10. GIOVANNA GUARNIERI
  11. ERRICO LAMOLLE
  12. MARIO SAPIO
  13. VIVIANA SIROLLI
  14. EMANUELA TASCONE
  15. MICHELE TORRICELLA
  16. PAOLA TOSTI
 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO:
 
  1. STEFANO BARISANO
  2. ADDOLORATA CAVOTO
  3. MARTA COLELLA
  4. JESSICA CONTI
  5. PIERSTEFANO GIACOMO DACCOâ€™
  6. GABRIELLA Dâ€™ANGELO
  7. STEFANO DEL PIANO
  8. GIUSEPPE GALLO
  9. FRANCESCO GERARDI
  10. FRANCESCO INGRAMI
  11. PIETRO LAGANAâ€™
  12. PASQUALE MARINO
  13. FABIO PETRUCCELLI
  14. ANTONIO POSATA
  15. ADELE PAMELA RICCI
  16. SIMONA SORRENTINO
 
PIUâ€™ SAN SALVO
 
  1. NICOLA ARGIROâ€™
  2. VALENTINA ANTENUCCI
  3. MARIKA BOLOGNESE
  4. DENIS CORTELLINI
  5. SILVIA DANIELE
  6. ANDREA Dâ€™ADAMIO
  7. GABRIELE DI LALLO
  8. NICOLA DI MARCO
  9. ALESSANDRO DI NELLA
  10. SILVIA DI VIRGILIO
  11. CLAUDIO NATALE
  12. DANIELA NOZZI
  13. CARMINE POTENTE
  14. RAFFAELE SANNINO (detto Lello)
  15. RAFFAELE STAMPONE
  16. MARINA TRISTANI
 
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
 
  1. DOMENICO DI NARDO (detto Mimmo)
  2. VALFRIDO NICOLA ADORANTE
  3. MONICA CARRIERO
  4. MARIA ALTOMARE CAVALIERE (detta Mara)
  5. ROBERTO Dâ€™ADAMO
  6. ROSSELLA Dâ€™ALETTO
  7. NICOLA DI PAOLO
  8. ANTHONY FRASCA
  9. TERESA GENTILE
  10. ELVI KOSHENA
  11. DENNIS PAVONE
  12. DOMENICO RAMONDO
  13. MARIANGELA ROBERTI
  14. VALENTINO SHESTANI
  15. ROSARIO TESTAGROSSA
  16. DONATELLA ZAPPITELLI
 
 
 
 
 
 
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