LE 5 LISTE CON GLI 80 CANDIDATI DI FABIO TRAVAGLINI

AZIONE POLITICA:
- TONINO MARCELLO
- MONICA BASILE
- MARIKA BIANCHI
- GIANLUCA CHIODITTI
- ADAMO CIERI
- CLEMENTINA DE VIRGILIIS
- ALAIN DELLE DONNE
- SOFIA DI FILIPPANTONIO
- MARIA GIUSEPPINA DI IORIO (detta Giusy)
- CARLA FRATTA
- ROSSELLA GALLO
- MADALINA BIANCA ION (detta Mada)
- FABIO RASPA
- VANESSA SANTILLI
- MASSIMO SERPENTE
- FABIANA TERRACCIANO
PARTITO DEMOCRATICO:
- ANNA ALBERICO
- ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI
- DANIELE CERINI
- MATTEO CORRADO
- ANGELA Dâ€™ALESSANDRO
- SAMANTA DI LORENZO
- DOMENICO DI MAIO
- LUIGI DI PENTA
- NOUREDDINE ER RAGH
- GIOVANNA GUARNIERI
- ERRICO LAMOLLE
- MARIO SAPIO
- VIVIANA SIROLLI
- EMANUELA TASCONE
- MICHELE TORRICELLA
- PAOLA TOSTI
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO:
- STEFANO BARISANO
- ADDOLORATA CAVOTO
- MARTA COLELLA
- JESSICA CONTI
- PIERSTEFANO GIACOMO DACCOâ€™
- GABRIELLA Dâ€™ANGELO
- STEFANO DEL PIANO
- GIUSEPPE GALLO
- FRANCESCO GERARDI
- FRANCESCO INGRAMI
- PIETRO LAGANAâ€™
- PASQUALE MARINO
- FABIO PETRUCCELLI
- ANTONIO POSATA
- ADELE PAMELA RICCI
- SIMONA SORRENTINO
PIUâ€™ SAN SALVO
- NICOLA ARGIROâ€™
- VALENTINA ANTENUCCI
- MARIKA BOLOGNESE
- DENIS CORTELLINI
- SILVIA DANIELE
- ANDREA Dâ€™ADAMIO
- GABRIELE DI LALLO
- NICOLA DI MARCO
- ALESSANDRO DI NELLA
- SILVIA DI VIRGILIO
- CLAUDIO NATALE
- DANIELA NOZZI
- CARMINE POTENTE
- RAFFAELE SANNINO (detto Lello)
- RAFFAELE STAMPONE
- MARINA TRISTANI
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
- DOMENICO DI NARDO (detto Mimmo)
- VALFRIDO NICOLA ADORANTE
- MONICA CARRIERO
- MARIA ALTOMARE CAVALIERE (detta Mara)
- ROBERTO Dâ€™ADAMO
- ROSSELLA Dâ€™ALETTO
- NICOLA DI PAOLO
- ANTHONY FRASCA
- TERESA GENTILE
- ELVI KOSHENA
- DENNIS PAVONE
- DOMENICO RAMONDO
- MARIANGELA ROBERTI
- VALENTINO SHESTANI
- ROSARIO TESTAGROSSA
- DONATELLA ZAPPITELLI