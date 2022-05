PRESENTATO IL LIBRO DI ANTONIO RAZZI A CUPELLO

È stata un’occasione per conoscerlo meglio: Antonio Razzi è un abruzzese, emigrato in Svizzera, dove ha lavorato 40 anni come operaio in una fabbrica. Nel 2006 è sceso in politica e in questi anni, come senatore e mediatore commerciale italiano, ha avuto modo di conoscere tanti Stati stranieri, primo fra tutti la Corea del Nord (e il suo presidente Kim Jong-un).

Ha conosciuto tanti grandi del nostro tempo, ma non ha mai dimenticato da dove è partito, cioè dalla terra, dalle montagne abruzzesi, dalla gente. E dopo essere stato nelle istituzioni più importanti e aver stretto la mano a tanti grandi, resta comunque uno di noi: un uomo del popolo.