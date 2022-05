Domenica 22 maggio Evento storico a Fornelli

Il Presidente dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, ha diramato il seguente invito per la quinta tappa del percorso di avvicinamento alla 14a edizione del Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia, che si svolgerà domenica 22 maggio pv a Fornelli (IS).

L'evento di Fornelli sarà dedicato alla rievocazione storica del passaggio di Carlo III di Borbone a Fornelli, che si svolgerà in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità (22 maggio), a conclusione del progetto "20 azioni concrete per la biodiversità" di cui è responsabile Orazio Di Stefano, promotore della Didattica del Territorio per il Laboratorio ANS in sociologia dell’istruzione e presidente dell'Associazione Nazionale Sociologi in Abruzzo.

Il Progetto è ispirato da una ricerca sociologica, sviluppata durante la prima fase pandemica del Covid 19, che assume tra le cause della pandemia quelle che devono essere indagate nella conduzione degli allevamenti e delle coltivazioni intensivi che tanto danno stanno causando non solo alla nostra salute, ma anche al sistema climatico globale ed all’equilibrio naturale e naturalistico del Pianeta, faticosamente raggiunto in milioni di anni. La ricerca contiene anche una ricostruzione storico - sociologica, che fa comprendere ciò che ha generato il distorto sistema economico basato sul saccheggio ambientale. Inoltre l’indagine propone cambiamenti possibili di autoproduzione alimentare a partire dal basso con il recupero di terreni abbandonati, con piccoli e diffusi allevamenti ed orti condivisi tra persone ed Istituzioni sensibili.

Le 20 azioni del progetto sono state messe in atto dalla rete di scuole di cui fanno parte i seguenti istituti: Istituto omnicomprensivo del Fortore di Riccia, Istituto comprensivo di Colli a Volturno, raggruppamento pluriclasse di Montorio nei Frentani, Istituto comprensivo Spataro Paolucci di Vasto, Nuova direzione didattica di Vasto e scuola paritaria dell'infanzia Bimbo 2000. Alla rievocazione storico naturalistica prenderanno parte gli alunni dei Comuni dei vari plessi scolastici ed impersoneranno le famiglie feudali delle rispettive Comunità, con al seguito le parti sociali del tempo: contado, clero ed esercito.

Tali parti sociali sono state individuate dalle Scuole in virtù di studi e ricerche che hanno incrociato la micro e la macro storia con paradigmi della didattica del territorio, cosa che ha consentito di determinare le relative produzioni agropastorali, molte delle quali saranno portate a Fornelli e donate al Re. Nel corso della giornata sarà possibile visitare anche il Museo 3D dell'Eccidio di Fornelli in memoria martiri del '43; il Museo è collocato in un'area dell'Auditorium di Fornelli e l'itinerario virtuale è Abbateggio – Anversa degli Abruzzi - Bugnara – Campli – Caramanico Terme – Casoli – Castel del Monte – Castelli – Città Sant’Angelo – Civitella del Tronto – Crecchio – Guardiagrele – Navelli – Opi – Pacentro – Penne – Pescocostanzo – Pettorano sul Gizio – Pietracamela – Pretoro – Rocca San Giovanni – Santo Stefano di Sessanio – Scanno – Tagliacozzo – Villalago – Fornelli – Frosolone – Oratino - Sepino aperto dalle opere del maestro Antonio Pettinicchi che impresse, su 25 tele ad acquerello, il martirio del podestà, Antonio Laurelli, e di cinque fornellesi: Giuseppe e Vincenzo Castaldi, Celestino e Domenico Lancellotta e Michele Petrarca furono uccisi, per rappresaglia a seguito della morte di un soldato tedesco per una bomba innescata in paese come deterrente alle razzie di bestiame e di cibo. I tedeschi condannarono alla forca 6 fornellesi, e non 10, poiché si immolò il podestà salvando la vita a 4 persone. Il Comune è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

Il PROGRAMMA della giornata si articolerà come segue:

ore 10:30 Assemblea interregionale presso Auditorium comunale

ore 12:00 Percorso turistico alla scoperta del Borgo

ore 15:30 visita Museo 3D dell'Eccidio di Fornelli

ore 17:00 Saluti istituzionali delle autorità

ore 18:00 Rievocazione storica del passaggio di Carlo III di Borbone a Fornelli Ospite d’onore dell’evento di Fornelli sarà la senatrice Michela Montevecchi, segretario della Presidenza del Senato della Repubblica e membro della Commissione Istruzione pubblica - Beni Culturali.

Di seguito la locandina in cui è contenuto anche la cerimonia della mattina a Riccia, sempre nell' ambito dello stesso Progetto "20 azioni concrete per la biodiversità"