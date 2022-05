Grippa (M5S): “Oltre sei miliardi di euro all’Abruzzo per ridisegnare una mobilità dei cittadini

Il Piano industriale di Fs 2022-2031 presentato negli scorsi giorni a Roma segna certamente un’accelerazione dei trasporti anche per la Regione Abruzzo a vedere dagli investimenti previsti di cui 4,5 miliardi di euro riguardano infrastrutture ferroviarie e saranno per lo più destinati al raddoppio della Pescara – Roma, alla velocizzazione della Linea Adriatica (fasi) ed al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Terni – Rieti – Sulmona. Investimenti a cui si aggiungono 1,73 Miliardi di euro di risorse destinate alle infrastrutture stradali: tra gli interventi principali il 4°lotto della SS80 Teramo-Mare, il 2° lotto della SS652 Gamberale – Civitaluparella e la SS17 San Gregorio – San Pio delle Camere.

Circa 100 i milioni di euro destinati al Polo Passeggeri, che si tradurranno principalmente nell’arrivo di sei nuovi treni dedicati al trasporto regionale e nel potenziamento dell’offerta da e per Pescara e in nuovi servizi di interesse regionale. Un contesto generale che registra la soddisfazione unanime della politica e quella della deputata Carmela Grippa, capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera come si evince dalle sue dichiarazioni: “Questo piano per l’Abruzzo con le sue risorse va nella direzione di ridisegnare lo scenario di mobilità, più smart ed interconnesso, in linea con una mia proposta di legge che ho presentato in Parlamento e che mira proprio a facilitare gli spostamenti dei cittadini. Una mobilità più interconnessa, è la sfida del presente per rendere il settore dei trasporti più sostenibile e in grado di rispondere al meglio all'esigenza degli italiani e di quanto vengono a visitare il nostro territorio. Vincerla significa, dargli la possibilità di muoversi sul territorio nazionale con una maggiore facilità e libertà. Il nostro compito è quello di essere attenti e vigili affinché le risorse siamo concretamente spese per ridurre i gap infrastrutturali rispetto ad altre Regioni”.

Parole quelle dell’onorevole che aprono un grande tema e che vanno in linea con gli altri lavori a completamento del Piano in cui sono previste risorse destinate al Polo Logistica e al Polo Urbano: per il primo si prevede un potenziamento e lo sviluppo di nuovi collegamenti, che porterà ad un incremento del fatturato di oltre l’80% (2031 vs 2022), mentre per il Polo Urbano si stimano circa 300 mila mq di aree da valorizzare, con i principali progetti che riguarderanno la stazione di Roseto degli Abruzzi ed ulteriori interventi, in primis sulla Ortona-Vasto, meglio nota come la Via Verde della Costa dei Trabocchi.