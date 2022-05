PRESENTATA LA LISTA DI AZIONE POLITICA

Si è tenuta nella sede di via Roma la presentazione della lista di Azione Politica a sostegno del candidato Sindaco Fabio Travaglini, composta da: Tonino Marcello, Monica Basile, Marika Bianchi, Gianluca Chioditti, Adamo Cieri, Clementina De Virgiliis, Alain Delle Donne, Sofia Di Filippantonio, Maria Giuseppina Di Iorio (Detta Giusy), Carla Fratta, Rossella Gallo, Madalina Bianca Ion (Detta Mada), Fabio Raspa, Vanessa Santilli, Massimo Serpente e Fabiana Terracciano.

“Insieme a Fabio Raspa e all’avv. Clementina De Virgiliis, abbiamo deciso di costruire una squadra caratterizzata da persone competenti, condividendo fin da subito il progetto politico di Fabio Travaglini, un uomo preparato e dalle grandi capacità di ascolto che non si ferma solo sul territorio locale – ha affermato il candidato consigliere comunale Tonino Marcello - . La nostra città ha bisogno di rinnovamento e di crescita, non ci possiamo permettere di tornare indietro, ma dobbiamo lavorare e crederci fino in fondo. Per questo, con determinazione e serietà, ho scelto di scendere dal 'carro dei vincitori' per mettermi nuovamente in discussione. Sono convinto che insieme a Fabio Travaglini - ha aggiunto Marcello - avremo ottime possibilità di amministrare questa città. Ringrazio tutte le persone che si stanno mettendo a disposizione per questa campagna elettorale a sostegno del nostro candidato Sindaco.”

“La politica deve essere aggregazione, non autoreferenzialità – ha spiegato il candidato consigliere comunale Fabio Raspa - . Non deve essere accentrata solo nelle mani di una persona. La politica deve essere partecipazione. Fabio Travaglini ha delle qualità che San Salvo non può farsi sfuggire, come ad esempio le conoscenze consolidate fuori dal territorio, che ci consentono di parlare di progettualità. Crediamo nel progetto politico di Travaglini, per questo continuiamo determinati per fare in modo che questa città possa essere amministrata da una persona competente come lui."

“L’unione fa la forza, ma soprattutto la diversità è un valore. Nella nostra lista – ha sottolineato il candidato Sindaco Fabio Travaglini - ci sono tante persone con specifiche ideologie politiche, ma tutte unite da un unico obiettivo: migliorare San Salvo. Questo è lo stile che guida la nostra campagna elettorale, ci stiamo ponendo ai cittadini attraverso le nostre proposte. Dobbiamo superare l’ipocrisia della politica, cioè quelle promesse senza fatti, una situazione che ha allontanato le persone dalla politica. Abbiamo delle emergenze a San Salvo che insieme ai candidati di Azione Politica risolveremo, come ad esempio i quartieri fermi nella manutenzione. Non esistono quartieri di serie A o serie B, dobbiamo garantire servizi moderni a tutti i quartieri. A San Salvo i cittadini non vengono ascoltati. Come si fa a presentare un progetto relativo al lungomare che il giorno seguente viene bocciato dagli stessi balneatori? Abbiamo costruito un programma di 13 punti realizzabili e coordinati. Per 6 mesi – ha ribadito Travaglini - abbiamo raccolto idee, proposte, ma anche critiche dei cittadini. Dobbiamo pensare a costruire le classi dirigenti del futuro, bisogna sempre promuovere la partecipazione, ma soprattutto creare una presenza politica costante. Il 12 giugno sarà una bella giornata per San Salvo, perché si potrà tornare a dire che c’è un vero progetto per lo sviluppo di questa città.”