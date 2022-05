DALLE LOTTE DEL BOSCO ALLA TEMPESTA PERFETTA

Cara Società Italiana Vetro, per gli amici SIV,

sono trascorsi sessanta anni da quel 23 maggio 1962, giorno dell’atto costitutivo.

Oggi quindi festeggiamo la tua nascita, che si realizzò grazie all’operato di tanti ma consentimi, più di altri, grazie al coraggio dei Cupellesi.

Perché nell’aprile del 1961 vennero rinvenuti i giacimenti metaniferi in C.da Montalfano, perché quel gas preziosissimo era stato destinato ad alimentare aziende del centro nord, perché due mesi dopo i Cupellesi si mobilitarono con un comitato cittadino per evitare lo scippo, perché seguirono settimane di occupazioni stradali e scontri con le forze dell’ordine, perché il 4 novembre 1961 il Ministro delle Partecipazioni Statali, Giorgio Bo, annunció che il metano sarebbe rimasto nel vastese e che esso avrebbe consentito la realizzazione della grande fabbrica del vetro.

Sessanta anni di sviluppo, di trasformazioni ma anche di crisi.

Mia cara SIV, usciamo da un periodo difficile e ci attendono tempi ancora più duri, per ragioni diverse.

Nel mio impegno istituzionale, ho cercato di fare il mio dovere per darti una mano, facendo approvare in Regione Abruzzo un decreto ristori, nonché una norma di sostegno alle politiche del lavoro e un provvedimento di agevolazione per gli interventi di mitigazione ambientale.

Considera tutto ciò il mio modesto contributo per la tua festa di compleanno, sapendo che tanto c’è da fare per dare continuità ad un’azienda che ancora oggi dà lavoro, tra diretti e indiretti, a circa tremila persone.

Auguri SIV, e perdonami se per questa volta utilizzo il tuo vecchio nome di battesimo.

Che Iddio ti assista per i prossimi sessanta anni.