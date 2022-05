De Virgiliis: "Il motivo che mi ha spinto a candidarmi Ã¨ semplice"

Credo fermamente in una politica che va incontro alle persone, a viso aperto, decisa, trasparente e attenta, tanto nelle scelte e nell’informazione, quanto nell’ascolto dei cittadini.

San Salvo ha bisogno di tutte le nostre energie, di idee innovative, di tutto l’aiuto piccolo o grande che ognuno vorrà dare.

Occorre una svolta storica per la città, per non lasciare ancora che vincano le solite logiche di potere e di appartenenza partitica; occorre porre fine all’epoca dei privilegi e dei favori e deve iniziare l’epoca dei diritti e delle possibilità.

Ogni incarico amministrativo sarà attribuito solo per capacità e curriculum.

La nostra città ci assomiglierà: idee, merito e competenza saranno gli unici amici a cui il Comune spalancherà le porte.

La mia non è una scelta ideologica, perché le mie idee sono sempre le stesse da sempre e tali rimarranno per sempre, ma è la condivisione di un progetto che reputo l’unico valido per la nostra Città.

Ho deciso di impegnarmi per qualcosa in cui credo e chi mi conosce sa quanta passione e quanta energia io profondo in ogni cosa.

L’esperienza amministrativa che ho avuto l’onore di fare è stata contrassegnata da un rapporto di costante stima anche con quelli che erano gli avversari politici.

E’ stata un’opportunità che ho cercato di onorare nel migliore dei modi, per ripagare quel chiaro segnale di fiducia che ha riguardato non solo me , ma anche un diverso modo di fare politica.

Una diversa possibilità di partecipazione di nuove teste e nuove energie nell'amministrazione della città.

Sostenibilità in ogni sua declinazione, innovazione, equità, approccio proattivo e pragmatico saranno la stella polare per quelli che, mi auguro, saranno i prossimi 5 anni di buona amministrazione per la nostra città.

Ci metto la faccia, il corpo, e l’anima. E tutte le emozioni che posso contenere. E’ un impegno grande, questo, e anche un rischio che non voglio sottovalutare.

Mi candido per dare corpo ad alcune idee.

Mi impegno a ricevere personalmente tutte le istanze dei cittadini, tenendo sempre aperto il canale di ascolto e confronto con chi mi ha votato e con chi vorrà seguire la mia attività di consigliere.

La mia candidatura vuole essere un tassello nella costruzione di un futuro da protagonisti propositivi.

E in Fabio Travaglini io ho individuato la persona giusta.

Non verrò casa per casa, perché vi rispetto troppo, non ci sono mai venuta, perché ritengo che voi siate al corrente della mia volontà di candidarni e di essere a disposizione della mia Città.

Io credo fermamente nella libertà di pensiero che è il diritto a coltivare e a sviluppare il proprio modo di pensare, non condizionato e non soggiogato dalla volontà di chi detiene il potere.

Alla libertà di pensiero si accompagna la libertà di parola, che garantisce l’espressione di ciò che si pensa e l’ascolto di ciò che pensano gli altri.

Ed il tema della libertà anche di agire e pensare, di scegliere e di vivere dev’essere una componente irrinunciabile per ogni persona al mondo.

Voi dovete essere liberi di decidere nella massima autonomia possibile.

Non comprendo l’acrimonia dei sostenitori dell’altra parte politica che si candida al governo di questa Città.

Perché tanto astio propalato sui social, ma soprattutto speso nelle case, nei discorsi in ogni forma di contatto con il pubblico.

Io non nutro astio per nessuno, ho avuto percorsi comuni con tanti candidati e sostenitori dell’altra parte e loro hanno inglobato nelle loro file chi ha ricoperto anche ruoli di prestigio nelle passate amministrazioni di diverso colore politico.

Ma mai io mi sognerei di sottolineare tutto ciò.

E’ una questione di stile, è una questione di educazione : E’ rispetto di ogni singolo cittadino elettore o meno che sia.

Io ci sono se mi vorrete e ci sarò sempre anche se riterrete che non debba essere eletta.

Il mio affetto per San Salvo e per i sansalvesi prescinde da tutto, siete la mia casa, la mia famiglia, il mio lavoro, il mio luogo preferito da quando nel lontano 1983 il mio sguardo venne rapito da una distesa di fiori di pesco.

Dopo quarant’anni, conservo ancora gelosamente tale emozione e desidero costantemente che la mia Città sia bellezza.

Buon voto a tutti , Viva San Salvo