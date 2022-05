COMPLETATA LA PAVIMENTAZIONE DELLA LOGGIA AMBLINGH

Sono terminati i lavori per la pavimentazione della Loggia Amblingh, eseguiti dalla Porcinari Srl, impresa che, nel novembre 2020 si è aggiudicata l’appalto.

“La zona interessata dall’intervento - ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - è stata riaperta e consentirà nuovamente l’accesso ad uno dei luoghi più apprezzati da residenti e vacanzieri, che in estate soprattutto affollano la bellissima balconata panoramica”.

“Riapertura definitiva quella dell’area pavimentata - ha detto l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante - che ha avuto dei rallentamenti a causa del ritardo nell’erogazione dei fondi per realizzare gli interventi e per le difficoltà riscontrate nel reperire i mattoncini per completare i lavori. Con l’estate 2022 la Loggia Amblingh, più bella e sicura, è pronta ad accogliere quanti vorranno apprezzarla”.