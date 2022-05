A Vasto arrestato un uomo in esecuzione di ordine di carcerazione

Nella giornata di ieri 26 maggio, i Carabinieri della Stazione di Vasto, hanno arrestato un 32enne originario della provincia di Foggia ma residente a Vasto, in esecuzione di Ordine di Carcerazione, emesso dalla Corte di Appello de L’Aquila.

L’uomo deve espiare una pena definitiva di anni 3 per una rapina commessa a Vasto nel mese di aprile 2016 in danno di una gioielleria. In quella circostanza, a seguito delle indagini svolte dal Nucleo Operativo Carabinieri di Vasto, lo stesso fu già sottoposto a custodia cautelare in carcere unitamente ad altri due soggetti residenti a San Severo (FG).

L’uomo, rintracciato presso la propria abitazione, nel corso della giornata è stato associato presso il carcere di Pescara.