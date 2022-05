Pizza Citra Festival a Palmoli

Sarà la pizza napoletana la vera protagonista dell’evento che si terrà a Palmoli, in provincia di Chieti, da giovedì 2 giugno a martedì 7. Quando stimati maestri pizzaioli prepareranno, seguendo il disciplinare europeo, numerose e gustose versioni del piatto più rappresentativo della tradizione gastronomica partenopea.

Pizza Citra Festival, organizzato e promosso dall’associazione Unione Nazionale Pizzaioli e dall’associazione Non Più Soli aps, con il patrocinio della Regione Abruzzo e in collaborazione con l’amministrazione comunale di Palmoli e la Provincia di Chieti, è la prima esperienza del settore in Abruzzo.

“Sarà un evento tematico senza precedenti – spiega il presidente dell’associazione Unione Nazionali Pizzaioli Armando Scalella – sono tantissime le aziende partecipanti e i professionisti che si sono uniti dando un segnale forte di ripresa al comparto attraverso incontri, tavole rotonde di lavoro, corsi di formazione e showcooking. Cogliendo e potenziando inoltre il messaggio lanciato dall’Unesco che intende promuovere e sostenere il protagonismo in campo turistico dell’Abruzzo nel Mediterraneo”.

Le aree del festival, allestito in contrada Cesana, saranno le seguenti: una riservata ai maestri pizzaioli italiani, uno spazio dedicato all’antipasteria fritta italiana e un’area allestita per workshop e incontri tecnici. Ci saranno poi una serie di laboratori aperti a tutti coloro che vorranno imparare i segreti per la preparazione di una buona pizza, dalla lievitazione alla scelta degli ingredienti.

“Una particolare attenzione sarà riservata agli anziani e ai ragazzi diversamente abili o disagiati – dice Giuseppe Chiusano, presidente dell’associazione Non più soli, da sempre impegnata nell’integrazione dei soggetti deboli nel tessuto sociale -. I ragazzi avranno la possibilità di lavorare con gli impasti, seguire il processo di lievitazione ed infornare i panini, la pizza e il pane. Il tutto con la partecipazione dei maestri pizzaioli e degli anziani che contribuiranno ai corsi con la loro esperienza di panificazione”. Un progetto, questo, che continuerà nel mese di ottobre con l’apertura in paese di una scuola di formazione delle arti bianche che consentirà ai ragazzi di misurarsi con tutto quello che hanno imparato e offrirà alla cittadinanza l’opportunità di partecipare alle degustazioni.

“L’attenzione nei confronti della proposta da parte dell’amministrazione comunale di Palmoli, nella persona del sindaco Giuseppe Masciulli – aggiunge il presidente – ci riempie di gioia e dà la preziosa opportunità all’associazione di creare uno spazio nel quale i ragazzi diversamente abili, e non, possano condividere in maniera paritaria attività nuove”.

Pizza Citra Festival sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 del mattino fino a tarda sera. Nella fascia giornaliera si terranno le iniziative legate alla vera pizza napoletana a marchio Sgt, ovvero riconosciuta dalla Regione Abruzzo come Specialità tradizionale garantita. In quella serale ci sarà l’intrattenimento musicale curato dalla direzione artistica di Fabrizio Fasciani. I gruppi che si esibiranno nelle sei serate, dalle ore 21 in poi, sono gli Scena Muta (2 giugno), gli Alla Bua (3 giugno), uno dei migliori gruppi di pizzica salentina in Italia, Stefano Ligi (4 giugno), la tribute band Queen of Bulsara (5 giugno), la rock band Riserva Moac (6 giugno) e in chiusura, il 7 giugno, lo spettacolo Io sono Abruzzo del noto attore abruzzese Federico Perrotta. Dopo i concerti ogni sera ci sarà il dj set di Raffa Jair.

Attesissima è la prima edizione del concorso Pizza Citra Festival, la competizione, coordinata dai giudici di gara Armando Scalella, Marco Di Pasquale e Vincenzo Piacente, che si terrà nelle ultime due giornate, il 6 e il 7 giugno, e che premierà la pizza più buona dell’evento.

Il programma della rassegna prevede inoltre spazi ed eventi dedicati agli abbinamenti tra pizza e altri prodotti. Ad esempio il connubio pizza-vino curato dal sommelier Alessio D’Annunzio. E ancora l’accostamento pizza e gelato coordinato da Raffaele Magrini.

PROGRAMMA:

2 GIUGNO

ORE 10.00 INAUGURAZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 11.00 INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI

ORE 15.00 ALLA SCOPERTA DEI VINI ABRUZZESI

ORE 17.00 INCONTRO CON I MULINI

ORE 18.30 PIZZA NON STOP

ORE 21.00 SCENA MUTA in concerto

ORE 24.00 DJ SET

3 GIUGNO

ORE 10.00 INCONTRO CON MAESTRI PIZZAIOLI

ORE 11.00 INCONTRO CON LE SCUOLE SULLE ARTI BIANCHE

ORE 15.00 FEDERAZIONE ITALIANA ARTI BIANCHE

ORE 16.00 INCONTRO PANE e OLIO

ORE 17.00 BIRRA ARTIGIANALE

ORE 18.30 PIZZA NO STOP

ORE 21.00 ALLA BUA in concerto

ORE 24.00 DJ SET

4 GIUGNO

ORE 10.00 IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

ORE 11.00 TECNOLOGIA PERSONAL BRANDING / ECOMMERCE B2B ORE

ORE 15.00 PIZZA ARTENATIVE

ORE 17.00 BIRRA ARTIGIANALI

ORE 18.30 PIZZA NO STOP

ORE 21.00 STEFANO LIGI in concerto

ORE 24.00 DJ SET

5 GIUGNO

ORE 10.00 LA MAGIA DEI LIEVITI

ORE 11.00 IL FUTURO DELLA RISTORAZIONE

ORE 15.00 PIZZA GOURMET

ORE 17.00 PIZZA GELATO

ORE 18.30 PIZZA NO STOP

ORE 21.00 CONCERTO dei QUEEN OF BULSARA

ORE 24.00 DJ SET

6 GIUGNO

ORE 10.00 MAESTRI GELATAI

ORE 11.00 CONCORSO PIZZA CITRA FESTIVAL

ORE 15.00 PIZZA SENZA GLUTINE

ORE 17.00 SHOW COOKING PRODOTTI TIPICI ed ECCELLENZE ABRUZZESI

ORE 18.30 PIZZA NO STOP

ORE 21.00 RISERVA MOAC in concerto

ORE 24.00 DJ SET

7 GIUGNO

ORE 10.00 CONCORSO PIZZA CITRA

ORE 11.00 SHOW COOKING PRODOTTI TIPICI ed ECCELLENZE ABRUZZESI

ORE 17.00 PREMIAZIONE CONCORSO PIZZA CITRA FESTIVAL

ORE 18.30 PIZZA NO STOP

ORE 21.00 SPETTACOLO IO SONO ABRUZZO CON FEDERICO PERROTTA