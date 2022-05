DUE LE SANSALVESI CAMPIONESSE ITALIANE DI AMACA E CERCHIO

Si è svolta all' Aquila sabato 28 e domenica 29 maggio la finale del campionato italiano di Pole e Aereal. Le atlete in gara sono state 647, provenienti da tutta Italia. Greta Rapposelli, sansalvese di Accademia Dinamika, ha conseguito il titolo di campionessa italiana di Amaca per la categoria degli Under 15 e Azzurra Cerroni, pure sansalvese di accademia DinamiKa ha invece conseguito il titolo di campionessa italiana di Cerchio per la categoria Under 9. Mentre al secondo posto si è classificata Brigida Colucci, vastese, nella specialità Cerchio, della categoria Under 12. Esse hanno anche vinto tre borse di studio sportive, che consentirà loro di andare per tre giorni a Modena nel prossimo mese di ottobre.

I genitori dei neo campioni, dopo la gara, hanno ringraziato: Accademia Dinamika, le allenatrici Maria Chiara Mendaci e Noemi Di Biase e tutte le concorrenti della fantastica squadra, tra cui anche Martina Di Francesco, vastese, e Giulia De Giosa, sansalvese, entrambi della specialità Cerchio, rispettivamente delle categorie Under 18 e Under 12. ”