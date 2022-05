SCOPINO METTA IN SICUREZZA LA PROVINCIALE CARUNCHIO - ROCCASPINALVETI

Riceviamo e pubblichiamo due messaggi già inviate all'assessore della Provincia di Chieti, Arturo Scopino fin dal 2019. Purtroppo il problema non è stato ancora risolto.

Assessore Buonasera, oramai siamo al 22 novembre e nulla è stato fatto per la messa in sicurezza della strada provinciale dal ponte di Carunchio verso Roccaspinalveti.

A breve ci saranno strade ghiacciate e innevate mi pregio di voler rinnovare come anticipato in precedenza un Vs. Sollecito intervento in tal senso.

Assessore congratulazioni!! Dopo tanti solleciti per farle capire la gravità della cosa siete riusciti a intervenire sull’anomalia mettendo due birilli di plastica !!!! Di cui vede foto. Non riesco a capacitarmi come possiate dormire sonni tranquilli e non risolvere una situazione che può rivelarsi drammatica per i cittadini che transitano in questa zona.