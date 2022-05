ALESSANDRO DI NELLA CONFERMA IL PRIMATO NEL RANKING NAZIONALE

Come ogni anno, in questo week end al Mandela Forum di Firenze si è svolto l’edizione del campionato italiano di Bjj, la gara più importante a livello nazionale a cui hanno gareggiato oltre 1500 atleti arrivati da ogni angolo di Italia, il cui livello, con il passare degli anni, è sempre più alto.

Ho deciso di partecipare a questa importante competizione nonostante un infortunio recente mi ha tolto del tempo prezioso agli allenamenti. Ho riportato un bronzo nella categoria Super Massimi e un argento nella categoria Assoluto. Tutti i ragazzi della Tribe jiu jitsu Pescara si sono comportati benissimo, il bottino completo è stato di 1 oro, 1 argento, 2 bronzi. Il maestro Pino Petrini è molto soddisfatto di tutti i lottatori che si sono distinti per la loro tecnica e la loro combattività.

Il Bjj è arrivato in momento particolare della mia vita; ho abbracciato in pieno la sua filosofia fatta di risoluzione dei problemi in maniera pratica e di saper guardare ed affrontare a pieno la realtà. Nelle lezioni con i miei ragazzi cerco sempre di insegnare questa filosofia.

Con questi due risultati dovrei confermare il primato nel ranking nazionale