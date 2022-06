REGISTRO DEI GIOVANI ARTISTI A VASTO

Nei giorni scorsi, con delibera di Giunta, è stato istituito in via sperimentale per la durata di dodici mesi, il Registro dei Giovani Artisti aperto all’iscrizione dei ragazzi che desiderano promuoversi e collaborare in campo artistico con le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili a cui possono accedere a titolo gratuito e senza scadenza coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e 35 anni residenti a Vasto e nel Vastese. Il Registro si compone di diverse sezioni quali: arti performative, musicali, visive, letterarie, plastiche, di strada, grafiche e figurative.

Tutti gli interessati dovranno compilare il modulo d’iscrizione online disponibile sul sito del Comune di Vasto, nella sezione “Servizi online”, nella pagina “Registro dei giovani artisti”, cliccando sul link “Modulo di iscrizione” e sui canali social del Centro Berlinguer.

Una specifica commissione composta dalle associazioni che gestiscono il Progetto Giovani valuterà le domande pervenute entro trenta giorni dalla presentazione. Per essere ammessi occorre soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: avere frequentato un percorso di studi e/o di formazione attinente ai temi artistici e avere documentata esperienza di produzione e/o performances artistiche.

La richiesta di iscrizione potrà essere presentata dal singolo artista o dal referente di un gruppo ed è necessario allegare una presentazione scritta e qualunque altro elemento utile che consenta di individuare e valutare il profilo artistico del richiedente.

“Lo scopo è consentire ai giovani artisti sconosciuti, emergenti o affermati - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - di farsi conoscere per le proprie capacità. Il Registro inoltre è strumento utile per censire le potenzialità esistenti del nostro territorio. Insieme alle realtà che lavorano nell’ambito delle attività promosse dal Centro Berlinguer siamo da sempre impegnati nell’ideare, promuovere e supportare eventi ed iniziative per dare alla città un’offerta culturale attrattiva per le nuove generazioni e contribuire a determinare il loro futuro in senso positivo. Per questo è importante instaurare una collaborazione di questo tipo - concludono Menna e Cianci - al fine di conoscere più a fondo l’evoluzione delle tendenze artistiche degli ultimi anni e valorizzare i nuovi talenti dando loro la possibilità di esibirsi in pubblico”.