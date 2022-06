Al Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, riconoscimenti per Di Ienno e Johnson

È stata una Charter che ha regalato grandi emozioni quella che ha celebrato il 30.mo compleanno ed il 32.mo della fondazione del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Nella Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, dopo i saluti del primo cittadino Francesco Menna che, come consuetudine ha rilevato il ruolo importante dell’opera dei Lions in favore della comunità, il presidente del sodalizio Luigi Spadaccini ha parlato del carattere del Club, pronto a rispondere presente dinanzi ad ogni tipo di sollecitazione, ha ringraziato i soci per essergli stato accanto anche in scelte impopolari e rischiose, ha raccontato alcuni passaggi che hanno caratterizzato l’anno sociale e il suo mandato prossimo al termine, ha parlato del concetto di insieme applicato al lionismo. Quindi il Governatore distrettuale Franco Saporetti ha voluto ringraziare il Club per quello che è riuscito a fare in un anno dilaniato dalla pandemia e dalla guerra ed ha poi posto l’accento sul fare e sulle qualità dei soci. Con un richiamo a perseguire la retention e alla collaborazione tra i Club, che garantisce grande efficacia, ha salutato con gioia l’ingresso di tre nuovi socie che costituiranno nuova linfa per le progettualità e i service del Lions Club, Maria Del Bianco, Liana Di Nanno

ed Angela Moscufo