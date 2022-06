In questi giorni è stato pubblicato il libro "Il culto di Madonna Grande - il tempo e la memoria" dello storico locale Pierino Giangiacomo con i tipi della "Linea Grafica Editrice" di San Salvo. La pubblicazione ricorda il 300° anniversario del pellegrinaggio a piedi al Santuario di Madonna Grande in Nuova Cliternia di Campomarino da parte delle comunità di Fresagrandinaria e di Lentella; evento che si festeggia proprio in questa prima decade di giugno.

La pubblicazione si potrebbe suddividere in quattro parti come afferma l'autore: "nella prima si parla in generale del culto mariano millenario e sui vari aspetti della Madonna Grande e della sua Assunzione, del pellegrinaggio, della festa, con molti riferimenti, citazioni e diverse considerazioni. Nella seconda vi è una raccolta di memorie orali, saggi, articoli di giornali, leggende e documenti di varia provenienza, sempre sul tema. Nella terza parte sono riportati preghiere e canti religiosi di ogni tempo, anche in dialetto, nonché poesie composte dai numerosi devoti non soltanto fresani. Nell'ultima parte, la quarta, è riportato un ricco apparato fotografico con immagini recenti a colori e anche in b/n d'epoca, giacché è notorio che spesso una foto dice più cose di cento parole".

Nella pubblicazione di complessive 170 pagine, formato cm 15 x 21, sono riportate la prefazione del Parroco don Peppino Simone Calabria e la presentazione della studiosa ricercatrice prof.ssa Concetta Delle Donne. Il tutto è completato da una cospicua bibliografia. Le spese di stampa sono state affrontate dalla Parrocchia del SS. Salvatore, la quale cura anche la relativa pubblica distribuzione.