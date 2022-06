GABRIELE CIRILLI IL 17 AGOSTO CON “DUEPUNTOZERO”

Nell’Aula Consiliare di Vasto è stato presentato l’evento “Duepuntozero” in programma il prossimo 17 agosto con Gabriele Cirilli, all’Arena Ennio Morricone. L’attore nel corso della conferenza stampa ha lanciato il progetto Factory nato insieme a Marco Santilli.

“Ho un forte legame con Vasto - ha detto Gabriele Cirilli- perché Padre Egidio mi portava in vacanza a Vasto Marina e poi la mia prima fidanzatina era di questa città. Grazie alla mia collaborazione con Marco è nata l’idea di un’Accademia di formazione per attori, che avranno la possibilità di essere inseriti grazie ai miei contatti, nel mondo dello spettacolo. La formazione di due anni spazia dal canta al ballo, dalla recitazione cinematografica a quella teatrale. Grazie per la possibilità spero di ricambiare con il successo”.

“Un ambizioso progetto – ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che rappresenterà una grande opportunità promozionale per il nostro territorio”. “Una scuola di teatro e recitazione a Vasto che consentirà a tanti giovani di poter essere formati ed entrare nel mondo dello spettacolo. La Factory rappresenterà anche un importante indotto economico per la nostra città - ha concluso l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - grazie all’afflusso di allievi . Gli studenti selezionati per entrare nella Factory verranno proclamati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà in occasione dello spettacolo che Gabriele Cirilli terrà il 17 agosto all’Arena di Vasto”.